Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi sonrası açıklamalar 27.09.2019 14:29

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "4,4'lük artçı deprem ana fayın üzerinde gerçekleşti. Depremin zamanını söylememiz mümkün değil. Beklenen Marmara depremi 7'in üzerinde olacak. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz" dedi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada, "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz.

Şu ana kadar iki yüzün üzerinde deprem kaydettik. 4,4 artçı deprem ana fayın hemen üzerinde oldu. Yedi gün 24 saat görev yapan Kandilli Rasathanesi depremleri izliyor. Depremlerin nerelere hareket ettiğini de takip ediyor" dedi.