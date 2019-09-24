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Kandilli Rasathanesi'den İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Büyük deprem mutlaka olacak

24.09.2019 12:59

Marmara Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3,4'lük 9 artçı sarsıntı meydana geldi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. Depremle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Büyük deprem mutlaka olacaktır." dedi.


Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Bu depremden ders çıkarılmalı, bilinçli toplum olunmalı. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı konutlarda oturmalı. Kuzey Anadolu fayı daha tehlikeli. Marmara'da 6-7 civarında deprem olabilir." dedi.
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