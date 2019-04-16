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Kandil'in tetikçisi Hasan Cemal'e şok! 9 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

16.04.2019 12:35

Terör örgütü PKK destekçiliğiyle bilinen Hasan Cemal hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Cemal'in, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


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