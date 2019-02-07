Mardin'deki HDP aday tanıtım toplantısında skandal bir olay yaşandı. Terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan bu olayla HDP'nin Kandil'in bir kuklası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kandil'in kuklası HDPKK'dan aday tanıtım töreninde skandal PKK marşı07 Şubat 2019, Perşembe
- Kandil'in kuklası HDPKK'dan aday tanıtım töreninde skandal PKK marşı
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