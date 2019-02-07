Kandil'in kuklası HDPKK'dan aday tanıtım töreninde skandal PKK marşı 07 Şubat 2019, Perşembe

Mardin'deki HDP aday tanıtım toplantısında skandal bir olay yaşandı. Terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan bu olayla HDP'nin Kandil'in bir kuklası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.