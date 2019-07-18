Kandil'e hava harekatı: Terör inleri yerle bir edildi! 18.07.2019 11:15

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.