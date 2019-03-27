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Kandil'de terörist yok diyerek PKK'ya sahip çıkan Zillet İttifakı'na şok!

27.03.2019 12:49


PKK ve FETÖ gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerinin avukatlığına soyunan, HDPKK ile iş birliği yaparak Kandil'e göz kırpan Zillet İttifakı'na şok! Zillet İttifakı'nın "Terörist yok" dediği Kandil'de, sözde liderler nokta atışıyla vuruldu! PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Zillet İttifakı'nın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu...

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