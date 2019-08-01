"Kandil'de terörist yok" diyen Özgür Özel'e günün sorusu

Her köşeye sıkıştıklarında terör örgütlerine koltuk değneği olan CHP'li Özgür Özel, Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti. Özgür Özel'in 2018 Haziran ayında yaptığı açıklamadan bugüna Kandil'de gerçekleştirilen operasyonlarda tam 170 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 39 PKK'lı terörist yaralandı. Şimdi soruyoruz: Açıkla Özgür Özel! Bu vurulanlar terörist değilse ne?
"Kandil'de terörist yok" diyen Özgür Özel'e günün sorusu01.08.2019 12:59
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