Haberler Web TV "Kandil'de terörist yok" diyen Özgür Özel'e günün sorusu

"Kandil'de terörist yok" diyen Özgür Özel'e günün sorusu

01.08.2019 12:59

Her köşeye sıkıştıklarında terör örgütlerine koltuk değneği olan CHP'li Özgür Özel, Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti. Özgür Özel'in 2018 Haziran ayında yaptığı açıklamadan bugüna Kandil'de gerçekleştirilen operasyonlarda tam 170 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 39 PKK'lı terörist yaralandı. Şimdi soruyoruz: Açıkla Özgür Özel! Bu vurulanlar terörist değilse ne?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları