Kandil'de tecavüz dehşeti! Kampa getirilen kız çocukları ile kadın teröristler ilk 30 gün içinde... 09.11.2019 18:42

PKK'nın 'tecavüz üssü'ne dönüşen Kandil'e götürülen kız çocukları ile kadın teröristler kamplarda taciz, tecavüz ve infazlarla karşı karşıya kalıyor. Kadınların yüzde 90'ına ilk 30 gün içinde aralarında elebaşlarının olduğu teröristler tecavüz ediyor. Bugüne kadar binden fazla kadın kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu, kaçamayanlar da kurtuluşu intiharda buluyor.

Terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin dağa kaçırdığı kız çocukları ve kadınlara insanlık dışı uygulamaları, örgütten kaçanların anlattıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Terör örgütü, kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde 79'unun 15-22 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bu grupta yer alan kadınların yüzde 55'inin ise 15-18 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

183 KADIN YAKALANDI

Dağa çıkarılan kadın teröristlerin yüzde 5'i üniversite, yüzde 13'ü lise, yüzde 59'u ortaokul veya ilkokul mezunu. Bugüne kadar binden fazla kadın örgütten kaçarak teslim oldu. Resmi verilere göre operasyonlarda 183 kadın yakalandı. Kadın teröristlerin bin 150'si itirafçı olarak örgütün kirli yüzünü anlattı. Kadınlar güvenlik güçlerine verdiği ifadelerde, kendilerinin ve yakınındaki kişilerin örgüt mensupları tarafından hem sözlü hem de fiziksel olarak taciz edildiğini söyledi.

İLK 30 GÜNDE TECAVÜZ

Kadınların yüzde 90'ına, PKK'nın 'tecavüz üssü'ne dönüşen Kandil'e götürüldükten sonra ilk 30 gün içinde aralarında elebaşlarının olduğu teröristler tecavüz ediyor. Bölücü terör örgütünün elebaşlarının taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde "ajan" olarak suçlanarak infaz ediliyor.

ŞİKAYET EDENE TECRİT

Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor. Hamile bırakılan kadın teröristlerin gebeliğinin zorla sonlandırıldığı, örgüt içinde tecavüze uğrayan kadınların bu durumu üst yöneticilerine şikayet etmesi sonucu tecrit tarzı cezalara maruz kaldığı, örgüt tarafından yoz ilişki olarak nitelendirilen kadın-erkek ilişkilerinin soruşturulması sürecindeki baskılar dolayısıyla intihar eden kadınlar bulunuyor. Örgütten kaçan kadınlardan sadece birinin, son 5 yılda 11 kadının intiharına, 8 kadının da infazına şahit olduğunu anlattığı öğrenildi.