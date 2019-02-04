Kandil CHP'ye oy istedi

Kandil, CHP-HDP ittifakına destek istedi.Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi terörist Sebat Andok, tüm HDP’lileri ittifaka destek ve oy vermeye çağırdı. İstanbul, İzmir ve Adana’nın ardından Mersin’de de CHP’yi destekleme kararı alan HDP, bunun karşılığında da 2 ilçeyi istedi.
Kandil CHP'ye oy istedi04 Şubat 2019, Pazartesi
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