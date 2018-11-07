Kanal Ankara Projesi ile ilgili canlı yayında flaş açıklama 07 Kasım 2018, Çarşamba

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal Ankara Projesi ile ilgili son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Peki Kanal Ankara Projesi ne aşamada? Kanal Ankara'nın güzergahı belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, A Haber'de Kanal Ankara projesinin detaylarını aktardı. Tuna, "Kanal Ankara projesinin tüm çalışmalarını tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da görüştük bu projeyi. Ankara için büyük bir merkez olacak. Şehir merkezinde Millet Bahçesi projemiz de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KANAL ANKARA AÇIKLAMASI (KANAL ANKARA'NIN GÜZERGAHI BELLİ OLDU MU?)​

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, A Haber'de Kanal Ankara projesinin detaylarını aktardı.

Başkan Tuna, projenin Gölbaşı'ndan, İmrahor Vadisi'ne kadar olacağını ifade etti.