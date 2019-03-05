Kanada Vergi İdaresi denetçileri, Toronto kentinde bulunan Anadolu Kültür Vakfı'nın halktan topladığı yardım paralarını terör örgütü PKK'ya yolladığını belgeleyerek, hayır kurumu statüsünü iptal etti.
Kanada'da terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza05.03.2019 13:45
- Adil Öksüz'ü Akıncı'da gördüğünü eden FETÖ'cü hain Hakan Evrim inkara sığındı
- Kanada'da terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza
- Başkan Erdoğan: Kiranızı, herşeyinizi vereceğiz! Yeter ki bu evler boşalsın
- Başkan Erdoğan teröristlere arka çıkan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
- Başkan Erdoğan: "Zaten onun (Kılıçdaroğlu) yalancılığı yargıyla müsecceldir"
- PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu
- Asım Bayram'ın Isparta'daki kiracısı konuştu!
- Avrupa'da 2019 yılının en iyi otomobilleri belli oldu (Car of the Year 2019)
- Muharrem İnce'ye "Başarı hikayesi yok" diyen Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak soru
- Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi
- Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor
- Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi rezil etti: Başarı hikayesi yok
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.