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Kanada'da terör örgütü PKK'ya para yardımı yapan vakfa ceza

05.03.2019 13:45

Kanada Vergi İdaresi denetçileri, Toronto kentinde bulunan Anadolu Kültür Vakfı'nın halktan topladığı yardım paralarını terör örgütü PKK'ya yolladığını belgeleyerek, hayır kurumu statüsünü iptal etti.


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