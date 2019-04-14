Kanada'da İslam düşmanı silahlı grup kuruldu

Kanada'da artan İslamofobi, İslam karşıtı silahlı bir grup kurulması noktasına kadar geldi. Kendilerine 'The Three Percenters' (Yüzde Üç) ismini veren ve sembol olarak da 'III%' işaretini kullanan İslam düşmanı grubun, Kanada topraklarında 'savaş vereceği' ifade edildi.
Kanada'da İslam düşmanı silahlı grup kuruldu14.04.2019 12:40
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