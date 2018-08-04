Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 30 araçlık dev güvenlik konvoyu 04 Ağustos 2018, Cumartesi

Her fırsatta dünyanın en sakin ve güvenli ülkesi olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau'nun 30 araçlık dev konvoyu görenleri şaşkına çevirdi.