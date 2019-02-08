Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe sunucusu Dilay Kemer'e uygun ilik bulundu 08 Şubat 2019, Cuma

Fenerbahçe TV'nin genç sunucu Dilay Kemer'in kan kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Fenerbahçe Kulübü, tedaviyi üstlendi ve Dilay için uygun ilik bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki Dilay Kemer'in ilik nakli için B RH (-) kana ihtiya olduğu ifade edilirken, kan vermek isteyen yüzlerce vatandaş hastaneye akın etti.