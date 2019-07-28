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Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!! 400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü

28.07.2019 20:43

Fatih'te üç gün önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Katil zanlısının 400 Euro alacağını veremediği için cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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