Fatih'te üç gün önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Katil zanlısının 400 Euro alacağını veremediği için cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!! 400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü28.07.2019 20:43
- Kan donduran görüntüler ortaya çıktı!! 400 Euro borcunu ödemeyince defalarca bıçaklayarak öldürdü
- Sokak ortasında rezalet! Topuklu ayakkabı terörü... Genç kadını görenler inanamadı
- Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf! Tükenişi böyle anlattı
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) çalışmalar tamamlandı! Tüm şeritler trafiğe açıldı
- Ağrı'da turuncu kategoride yer alan terörist öldürüldü
- İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki araç birbirine girdi
- CHP'li Bodrum Belediyesi ilçeyi betona boğdu
- Adıyaman'da Şehit Taha Uluçay'ın adını dağlara yazdılar
- Antalya'da mide bulandıran görüntü! Hepsine el koyuldu
- Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!
- Van'da kafatası olmayan 2700 yıllık iskelet bulundu
- İşten çıkarma yok diye söz veren CHP'li başkan İsmail Uygur işçi kıyımı yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.