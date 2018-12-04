Kamyonun çarptığı otomobildeki üniversite öğrencisi öldü 04 Aralık 2018, Salı

Sinop'ta kavşakta kamyonun çarptığı otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18) hayatını kaybetti. Kaza anı çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, iddiaya göre önüne aniden çıkan, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal idaresindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.Kazada yaralanan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazada diğer yaralı Furkan Yiğit'in ise tadavisinin sürdüğü belirtildi.