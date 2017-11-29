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Kamyon şoförlerinden KK'ya cevap var

29 Kasım 2017, Çarşamba
Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, çirkin bir dille Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sen hiç kamyon şoförlerini dinledin mi" diyerek kamyon şoförlerinin hükümetten rahatsız olduğu yalanını savurdu. Kılıçdaroğlu'nun hiç dertlerini dinledin mi dediği kamyon şoförleri CHP Genel Başkanı'na tepkili...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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chp muhalif değil kılıçdaroğlu muhalif değil tam ve net saldırgan ve hakaret eden biridir. . kılıçdaroğlunun istifası yaptıklarına karşılık olamaz. suçunun karşılığı hukuken verilmelidir. ayrıştırmak, bölücülük, tahrik, kin ve nefret suçları işliyor. ne demek SARA yın polisi, Sarayın askeri, saray ın kanunları? bu adam ne dediğini bilmiyor. ya hukuken yada tıbben bu adama müdahale edilmeli.

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cevapla 29.11.2017 15:20
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