Kamuya 43 bin kamu personeli alımı yapılacak (Video) 10.07.2019 11:09

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde toplam 43 bin kamu personeli alımı yapılacak. Alımların büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Adalat Bakanlığına yapılacak. SGK bünyesine de personel alımı yapılırken engelli personel istihdamı da devam edecek.