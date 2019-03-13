Kamudan istihdam seferberliğine destek! 20 bin personel alımı gerçekleşecek 13.03.2019 15:45

Kamu kurumları binlerce yeni personel alımı için ilana çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları 3 bin 675 personel alacak. Üniversiteler 686 akademik personel alımı gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile pek çok kamu kurumuna sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kamu alımlarıyla ilgili detaylar, başvuru süreleri ve şartlar devlet personel başkanlığı internet sitesinden öğrenilebilecek.