Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümetin işçilere önerdiği zam belli oldu 09.07.2019 16:16

Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümet ve TÜRK-İŞ arasındaki ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hükümet ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 önerdi. 3.500 TL altında alanlar için 60 TL teklif edildi. Teşekkür ettik, kalktık." dedi

