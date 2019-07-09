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Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümetin işçilere önerdiği zam belli oldu

09.07.2019 16:16

Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümet ve TÜRK-İŞ arasındaki ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hükümet ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 önerdi. 3.500 TL altında alanlar için 60 TL teklif edildi. Teşekkür ettik, kalktık." dedi


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