Son dakika haberine göre Kamışlı'da TIR hareketliliği yaşanıyor. Yüzlerce TIR Kamışlı şehrinin doğusundan batısına doğru hareket ediyor.
Kamışlı'da yüzlerce TIR hareket halinde! ABD çekiliyor mu?29 Aralık 2018, Cumartesi
- Kamışlı'da yüzlerce TIR hareket halinde! ABD çekiliyor mu?
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