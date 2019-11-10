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Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı sözde karakolda rejim bayrağı!

10.11.2019 21:51

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Suriye rejim bayrakları asıldı.


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