Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Suriye rejim bayrakları asıldı.
Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı sözde karakolda rejim bayrağı!10.11.2019 21:51
- Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı sözde karakolda rejim bayrağı!
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