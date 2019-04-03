Kameralar önünde seçim hilesi itirafı! “AK Parti’nin oylarını düşürmek için hile yapın” 03.04.2019 23:02

Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu Kanal B'de yayınlanan 21 Mart 2009 tarihli "Yerel Seçim Özel" programının canlı yayın arasında söylenenler akıllara 31 Mart yerel seçimlerimdeki usulsüzlük tartışmalarını getirdi. Kılıçdaroğlu, Nahit Duru ile canlı yayın arasında sohbete daldı. İşte Dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru arasındaki şoke eden o diyalog...