Kambur balinanın havada muhteşem şovu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletinde bir kambur balinanın atlayışı turistleri hayran bıraktı. Teknedekiler balinayı görüntülemek için telefonlarına sarıldı. İşte o anlar
Kambur balinanın havada muhteşem şovu07 Ağustos 2018, Salı
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