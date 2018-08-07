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Kambur balinanın havada muhteşem şovu

07 Ağustos 2018, Salı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletinde bir kambur balinanın atlayışı turistleri hayran bıraktı. Teknedekiler balinayı görüntülemek için telefonlarına sarıldı. İşte o anlar

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