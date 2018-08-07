Kambur balinanın havada muhteşem şovu 07 Ağustos 2018, Salı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletinde bir kambur balinanın atlayışı turistleri hayran bıraktı. Teknedekiler balinayı görüntülemek için telefonlarına sarıldı. İşte o anlar