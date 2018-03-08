Kalitesiz şarj aletleri tehlike saçıyor

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalan bazı müşteriler pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalışırken, bir kadın da yangının merkezindeki odadan yan odaya geçmeye çalışırken binadan düştü. Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı. Alevler içinde kalan otelden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, otelde çalışma başlatırken yangının 5. kattaki 506 numaralı odada prize takılı şarj aletinin patlaması sonucu başladığı, alevlerin perdelere oradan da otelin dış yüzündeki plastik kaplamaya sıçradığı tahmin ediliyor.
Kalitesiz şarj aletleri tehlike saçıyor08 Mart 2018, Perşembe
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Kaliteli olsa yanmazmıydı.
Her apartmanda itfaiyenin yetişemediği zamanlarda yangın anında yukarıdaki katlardan aşağıya atlayan insanların sağ kurtarılmaları için zemin katın girişinde bir dolap içinde bir tane 8m.8m.ebadında uçlarından en az dört kişinin tutabileceği branda bulundurma uygulaması yapabiliriz.
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