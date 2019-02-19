Kalıcı bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne kadar olacak? 2019 bedelli askerlik ücreti belirlendi mi? 19.02.2019 18:26

Yeni askerlik sisteminde detayların netleşmesi ile birlikte bedelli askerliğin kalıcı hale geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bedelli askerli ücretinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik ücretiyle ilgili kulislerde konuşulan miktar...