Kalbini çantada taşıyan Cemre için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Manisa’da kalp yetmezliği teşhisi konularak, uygun bir kalp bulunana kadar, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoruyla görüştürmesi sonrası umutlanan Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı.
Kalbini çantada taşıyan Cemre için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi10 Ocak 2019, Perşembe
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