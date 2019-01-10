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Kalbini çantada taşıyan Cemre için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

10 Ocak 2019, Perşembe

Manisa’da kalp yetmezliği teşhisi konularak, uygun bir kalp bulunana kadar, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoruyla görüştürmesi sonrası umutlanan Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı.


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