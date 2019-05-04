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Kalamış Marina'da sır görüşme! Kılıçdaroğlu özel yatta kimle görüştü?

04.05.2019 13:37

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kalamış Marina'da 1 saatlik sır dolu görüşmesini kaleme aldı. Övür, "Kılıçdaroğlu yata biner binmez de yat hareket etti ve denize açıldı. Yaklaşık bir saat sonra da, Kartal iskelesine yanaştı. Önceden çağrılan korumalar da orada hazır bekliyordu." diye yazdı.


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