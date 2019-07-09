Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu! İşte o iğrenç görüntüler

Yalova'da bir kahvehanede sipariş ettiği çaya tükürüldüğünü iddia eden kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu! İşte o iğrenç görüntüler09.07.2019 19:55
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