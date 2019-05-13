Haberler Web TV Kahramanmaraş'ta üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraj göletine düşen 3 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraj göletine düşen 3 çocuk boğuldu

13.05.2019 00:40

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, üzerinde oynadıkları traktörle beraber baraj göletine düşen 3 çocuk boğuldu. Bu arada, çocukların traktörün el freniyle oynaması sonucu gölete düştükleri ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları