Haberler Web TV Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü

07 Ocak 2019, Pazartesi

Karamanmaraş'ta, şiddetli yağmurların ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay, sabah saatlerinde Vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yağışlar nedeniyle aşınan bir sitenin istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Çöken duvarın molozlarının bir kısmı, sitedeki çocuk parkına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle siteye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarıyla birlikte kaldırımın da bir kısmı çökerken, ekipler olayın yaşlandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları