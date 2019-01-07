Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü

Karamanmaraş'ta, şiddetli yağmurların ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay, sabah saatlerinde Vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yağışlar nedeniyle aşınan bir sitenin istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Çöken duvarın molozlarının bir kısmı, sitedeki çocuk parkına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle siteye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarıyla birlikte kaldırımın da bir kısmı çökerken, ekipler olayın yaşlandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Kahramanmaraş'ta sitenin istinat duvarı çöktü07 Ocak 2019, Pazartesi
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