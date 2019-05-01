Kahramanmaraş'ta sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir minibüste sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Balıklar, jandarma ekiplerince açılan çukura gömülerek imha edildi.
Kahramanmaraş'ta sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 200 kilo balık imha edildi01.05.2019 17:38
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