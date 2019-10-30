Kahramanmaraş’ta korkunç kaza: Kamyondaki gencin ayağı koptu

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çarpmanın şiddetiyle sağ ayağı koptu.
Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir (32) 34 FF 3580 plakalı kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı.
150 METRE SÜRÜKLENDİ
Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır (30) ile Ömer Karabulut (21) yaralandı.
SAĞ AYAĞI KOPTU
Yaralılardan Barış Çakır'ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
soruşturma başlatıldı
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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