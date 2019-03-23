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Kahramanmaraş'ta jandarmadan şok uygulama! Hepsi ele geçirildi

23.03.2019 07:09

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen  şok uygulamasında tarihi eser, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi.


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