Kahramanmaraş’ta piknik için gittikleri mesire alanında suya düşen kızını kurtarmak isteyen anne ve kardeşini kurtarmak isteyen abla boğularak hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu! Çocukların feryadı yürekleri dağladı02.09.2019 01:01
- Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu! Çocukların feryadı yürekleri dağladı
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