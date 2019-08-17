Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! Elektrik direğine saplanan otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K. (22) yaralandı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Necati K. idaresindeki 01 EC 680 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Sümbüllü Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra da elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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