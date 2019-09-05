Kahramanmaraş’ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Otobüs şoförü Cahit Taşkıran (42) yaşadıklarını anlattı.
Kahramanmaraş'ta dehşet anları! Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti (Video)05.09.2019 23:37
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