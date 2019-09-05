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Kahramanmaraş'ta dehşet anları! Tartıştığı otobüs şoförünü baltayla tehdit etti (Video)

05.09.2019 23:37

Kahramanmaraş’ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Otobüs şoförü Cahit Taşkıran (42) yaşadıklarını anlattı.


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