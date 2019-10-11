Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Şehidin eşinden duygu dolu sözler 11.10.2019 21:45

Barış Pınarı Harekatı operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ve Uzman Çavuş Hacı Bebek için tören düzenlendi. Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım." dedi.