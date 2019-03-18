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Kahramanların gözünden Çanakkale Destanı

18.03.2019 11:10

Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü. Çanakkale’de her nefer bir destan yazdı. İşte Çanakkale'de destan yazan gazilerimizin açıklamaları ve hikayeleri...


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