Kahramanlar Afrin yolunda

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yolunuz açık olsun ayağınıza taş değmesin
Rabbim sağ sağlim ve muzaffer olarak dönmelerini nasip etsin
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