Yol Durumu

Kahramanlar Afrin yolunda

20 Şubat 2018, Salı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yola çıkan JÖH timleri böyle uğurlandı...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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eda eda

yolunuz açık olsun ayağınıza taş değmesin

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evet0
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cevapla 20.02.2018 23:55
ARAFTAN ARAFTAN

Rabbim sağ sağlim ve muzaffer olarak dönmelerini nasip etsin

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evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 21:45
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