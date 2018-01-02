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Kahraman şoför bebeğin hayatını kurtardı

02 Ocak 2018, Salı
Kocaeli'de, halk otobüsünde kalbi duran, dili boğazına kaçan 10 aylık erkek bebeğin hayatını, otobüs şoförü Hayrettin Şahin'in müdahaleleri kurtardı. Hayrettin Şahin bebeğin duran kalbini kalp masajı ile yeniden çalıştırıp, boğazına kaçan dilini çıkararak, ambulans gelinceye kadar suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TGS TGS

Helal olsun sana kaptan.

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evet1
hayır0
cevapla 02.01.2018 16:38
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