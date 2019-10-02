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Kahraman polis, denize atlayıp intihara teşebbüs eden genci böyle kurtardı (Video)

02.10.2019 16:29

Üsküdar’da iddiaya göre bir kişi denize atlayarak intihara teşebbüs ederken, kahraman polis de şahsın peşinden denize atlayarak şahsı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi intihar etmek için denize atladı. Olaya tanık olan bir polis de hiç düşünmeden şahsın peşinden denize atladı. İntihara teşebbüs eden şahıs, kahraman polis tarafından denizden çıkarılarak kurtarıldı.

Kahraman polisin denize atlayan genci kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahıs intihar etmek için denize atlıyor, ardından polis şahsı kurtarmak için denize atlıyor.

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