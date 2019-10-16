Kahraman Mehmetçik'ten kendilerine selam gönderen Milli Takım ve şampiyon sporculara mesaj! 16.10.2019 09:57

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu devam ediyor... Kahramanlığıyla destan yazan Mehmetçik, terör yuvalarını tek tek temizlerken, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları yağıyor. Son olarak A Milli Futbol Takımımız, şampiyon sporcular İbrahim Çolak ve Busenaz Sürmeneli, Mehmetçik'e selam yollamıştı. Sporcularımızın selamları yanıtsız kalmadı. Kahraman Mehmetçik, kendilerine selam gönderen sporculara mesaj gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sporcular için yayınladığı mesajda" Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." ifadelerini kullandı.