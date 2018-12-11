Kahraman Mehmetçik diz boyu kar altında operasyona gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari’de iç güvenlik operasyonuna katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki, zor şartlardaki görev fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştı. MSB’nin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, “Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. #Komandolar Hakkâri’de operasyon görevinde” ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Mehmetçik diz boyu kar altında operasyona gidiyor11 Aralık 2018, Salı
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