Kahraman gaziler Ali Uysal ve Olcay Özçam’ı A Haber buluşturdu
12 Şubat 2018, Pazartesi
Ali Uysal ve Olcay Özçam’ı yaralandıklarında birbirlerinin elini sımsıkı tuttuğu fotoğrafla tanıdık ve o fotoğraf tüm Türkiye’yi duygulandırdı. Günlerdir birbirleriyle konuşamayan iki kahraman gazimiz A Haber canlı yayınında görüştü. O duygusal konuşmada bakın neler vardı?
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kardeş şu kenetleşen bileklere bir bakın siz hiç utanmıyormusunuz yüzünüz kızarmıyormu bu insanlar savaşırken pkk mecliste kol geziyor kol sokmayacağız meclise siz atmasnız türk millet oradan onları atmasını bilir neyin açılımı neyin barışı pkkyı suriye kim soktu biz ne oldu binlerce şehit bu memleket türktür türk kalacaktır bizi çıldırtmayın sizi meclise göndrdiysek görvinizi bilin
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