Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu 21.03.2019 02:25

Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.

