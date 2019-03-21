Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.
Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu21.03.2019 02:25
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