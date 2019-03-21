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Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

21.03.2019 02:25

Kağıthane’de sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşların söndürme çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.


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