Kağıthane’de sokak ortasında kurşun yağdıran ‘şehir magandaları’ kamerada

Kağıthane’de ‘şehir magandaları’ kendilerine yavaş geç dedikleri gerekçesiyle gençlere kurşun yağdırdı. Magandaların silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaralarken olayda şans eseri ölen olmadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kağıthane’de sokak ortasında kurşun yağdıran ‘şehir magandaları’ kamerada26 Kasım 2018, Pazartesi
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