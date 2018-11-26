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Kağıthane’de sokak ortasında kurşun yağdıran ‘şehir magandaları’ kamerada

26 Kasım 2018, Pazartesi

Kağıthane’de ‘şehir magandaları’ kendilerine yavaş geç dedikleri gerekçesiyle gençlere kurşun yağdırdı. Magandaların silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaralarken olayda şans eseri ölen olmadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


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