Haberler Web TV Kağıthane'de sokak ortasında cinayet

Kağıthane'de sokak ortasında cinayet

15.04.2019 09:58

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları