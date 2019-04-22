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Kağıthane'de bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada (VİDEO)

22.04.2019 14:31

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki bir bina çöktü.


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