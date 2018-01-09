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Kağıt paralardaki büyük tehlike! Bakanlık uyardı

09 Ocak 2018, Salı
Sağlık Bakanlığı kağıt paraların hastalık saçtığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kağıt paralarda bulunan virüsün 3 gün boyunca kendini koruyabildiğinin altını çizen bakanlık; özellikle grip virüsüne karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
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